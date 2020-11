Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 25/11/2020 à 11:59









PARIS, 25 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * VIACOMCBS VIACA.O s'apprête à vendre l'éditeur Simon & Schuster au groupe allemand Bertelsmann pour plus de deux milliards de dollars (1,68 milliard d'euros), a-t-on appris de source proche du dossier. * FACEBOOK FB.O s'est vu infliger une amende de 6,7 milliards de won (5,1 millions d'euros) par les autorités sud-coréennes de la protection des données pour le partage d'informations personnelles sur ses utilisateurs sans leur consentement. * DELL TECHNOLOGIES DELL.N a annoncé une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, l'essor du télétravail ces derniers mois ayant dopé la demande pour ses ordinateurs de bureau et portables. * HP HPQ.N - Le fabricant américain de matériel informatique gagnait 6% mardi soir dans les échanges en après Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu pour le deuxième trimestre consécutif, relevé son dividende de 10% et prévu pour le premier trimestre de son exercice décalé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché. * VMWARE VMW.N a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice. * GAP GPS.N a publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison d'une hausse des dépenses de marketing et de logistique avec la progression des ventes sur internet. L'action du groupe de prêt-à-porter chute de plus de 11% dans les échanges en avant-Bourse. * NORDSTROM JWN.N a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel au-dessus des prévisions grâce à la progression de 37% de ses ventes en ligne, une performance qui encourage la chaîne de grands magasins à se montrer optimiste pour le quatrième trimestre. Le titre prenait près de 5% en après-Bourse. * LINDE LIN.N - HSBC a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.