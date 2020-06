Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 15/06/2020 à 12:20









PARIS, 15 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 1,3% pour le Nasdaq, de 1,6% pour le S&P-500 et de 1,8% pour le Dow Jones : * TESLA TSLA.O a enregistré en mai un bond de 150% de ses ventes de voitures neuves d'un mois sur l'autre en Chine, montrent lundi les données du cabinet de conseil LMC Automotive. * BRAODCOM AVGO.O va collaborer avec NOKIA NOKIA.HE pour le développement de puces pour les équipements 5G, a annoncé lundi le groupe finlandais qui a déjà conclu un accord du même genre avec Intel INTC.O et Marvell MRVL.O . * La coentreprise d'AMERICAN EXPRESS AXP.N a obtenu l'approbation finale de la Banque populaire de Chine pour démarrer ses activités de compensation lui permettant de devenir la première société étrangère de cartes de crédit à lancer des opérations onshore en Chine, qui multiplie les efforts d'ouverture de son marché financier. * VF CORP VFC.N , propriétaires des marques de chaussures Timberland et Vans, envisage de faire l'acquisition de concurrents de petite taille malgré le climat d'incertitude créé par la pandémie de coronavirus, a déclaré son PDG Steve Rendle dans un interview reprise dimanche par le Financial Times. * HERTZ HTZ.N - Le groupe de location de voitures a annoncé vendredi avoir obtenu l'autorisation de la justice de vendre pour 1 milliard de dollars d'actions, profitant de la flambée récente de son action depuis son placement sous la protection de la loi américaine sur les faillites. * INTEL INTC.O - KeyBanc relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". * MONDELEZ MDLZ.O - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * APACHE APA.O - Citigroup relève son conseil à l'achat contre "neutre". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

