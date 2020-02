Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 21/02/2020 à 12:59









WALMART À SUIVRE À WALL STREET (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse entre 0,3% à 0,4% : * SPRINT et T-MOBILE - Les deux opérateurs mobiles américains ont annoncé jeudi soir une modification des modalités de leur projet de fusion qui verrait la participation de Softbank, actionnaire majoritaire de Sprint, réduite à 24% dans le nouveau groupe contre 27% prévu initialement, tandis que celle de Deutsche Telekom, maison mère de T-Mobile, serait revue à 43% contre 42%. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre Sprint gagne 5,2% alors que T-Mobile recule de 1,5%. * WELLS FARGO est sur le point de conclure un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité boursière américaine, et le département américain de la Justice pour mettre un terme aux enquêtes sur ses pratiques commerciales, a rapporté jeudi le New York Times. * DEERE & CO - Le constructeur de machines agricoles a fait état vendredi d'une hausse inattendue de son bénéfice trimestriel grâce aux premiers signes de stabilisation de secteur aux Etats-Unis. * HP a dévoilé jeudi un projet de "pilule empoisonnée", quelques jours après le relèvement par XEROX de sa proposition de rachat, rejetée à plusieurs reprises. * DROPBOX - Le spécialiste du stockage de données en ligne a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé son objectif de marge d'exploitation pour 2024, ce qui se traduit dans les transactions avant l'ouverture par une hausse de l'action de 12,6%. * WALMART - La société indienne de commerce en ligne Flipkart, contrôlée par le numéro un mondial de la grande distribution, conteste en justice une enquête sur des allégations de violations du droit de la concurrence, montre vendredi un dossier judiciaire vu par Reuters. * AUTOLIV, premier fabricant mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a confirmé vendredi ses prévisions annuelles malgré les fortes perturbations de ses activités en raison du coronavirus. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.