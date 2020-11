Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 20/11/2020 à 11:38









PARIS, 20 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * GILEAD SCIENCES GILD.O - Un comité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que l'usage du remdesivir, un médicament de Gilead, n'était pas recommandé dans le traitement des malades du COVID-19 hospitalisés, faute de preuves de sa contribution à l'augmentation de l'espérance de vie ou à la réduction du besoin d'assistance respiratoire. * PFIZER PFE.N - L'Union européenne pourrait débourser plus de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros) pour s'assurer un approvisionnement en centaines de millions de doses des vaccins contre le coronavirus développés par le duo Pfizer-BioNTech et par CureVac, a-t-on appris de source européenne proche des discussions. * SINOVAC BIOTECH SVA.O - Le laboratoire chinois spécialisé dans les vaccins pourrait disposer dès le mois prochain des premiers résultats des essais chez l'homme de son vaccin contre le COVID-19, a déclaré vendredi l'un de ses dirigeants. * NUCOR NUE.N - KeyBanc a abaissé sa recommandation sur le sidérurgiste à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * CANADA GOOSE GOOS.N - HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.