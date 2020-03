Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 05/03/2020 à 14:14









PARIS, 5 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une baisse de 1,8% environ : * ALPHABET GOOGL.O recule de 2% en avant-Bourse. Needham a abaissé ses prévisions de bénéfice ajusté pour le premier et deuxième trimestres. * HP HPQ.N a rejeté jeudi l'offre d'achat de XEROX HOLDINGS XRX.N relevée à 35 milliards de dollars, la jugeant sous-évaluée. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a averti jeudi que son chiffre d'affaires du premier trimestre serait impacté à hauteur de 300 millions de dollars (268 millions d'euros) en raison de l'épidémie de coronavirus. Le titre cède 3% en avant-Bourse. * FACEBOOK FB.O a annoncé jeudi la fermeture de ses bureaux à Seattle jusqu'au 9 mars en raison de la contamination de l'un de ses sous-traitants au coronavirus. * MEET GROUP MEET.O se fait racheter par ProSiebenSat.1 Media PSMGn.DE via sa filiale de commerce en ligne NuCom pour 500 millions de dollars, a annoncé jeudi le diffuseur allemand. Dans les échanges avant-Bourse, Meet Group recule de 9%. * CIENA CIEN.N - Le fournisseur d'équipements, de logiciels et de services de réseau de télécommunication prend 6% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

