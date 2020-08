Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 26/08/2020 à 12:08









PARIS, 26 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en ordre dispersé : * SALESFORCE.COM CRM.N a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel après avoir enregistré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, dopés par la demande pour ses logiciels avec l'augmentation du télétravail. Son action bondit de 14% dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains. * TEVA PHARMACEUTICAL TEVA.N , TEVA.TA - Le département américain de la Justice a attaqué le groupe pharmaceutique Teva pour entente sur les prix des médicaments génériques. Le titre perd 2% en avant-Bourse. * TOLL BROTHERS TOL.N - Le promoteur immobilier a publié mardi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à des taux hypothécaires historiquement bas. Le titre gagnait 2,4% en après-Bourse. * NORDSTROM JWN.N a fait état d'une perte plus importante que prévu en raison de la fermeture des magasins pendant la moitié du deuxième trimestre. Le groupe de grands magasins perdait environ 5% dans les transactions après la clôture. * HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE HPE.N prenait 7% en après-Bourse, le groupe informatique ayant publié des résultats supérieurs aux prévisions. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

