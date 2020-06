Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 23/06/2020 à 12:32









PARIS, 23 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,8%: * APPLE AAPL.O prend 1,3% en avant-Bourse et pourrait ouvrir sur un record après avoir déjà gagné 2,6% lundi en réaction aux annonces faites en ouverture de sa conférence annuelle des développeurs, parmi lesquels le choix d'équiper ses ordinateurs Mac de ses propres puces. UBS a par ailleurs relevé son objectif de cours à 400 dollars contre 325 dollars après avoir revu en hausse ses estimations de ventes d'iPhone. * T-MOBILE US TMUS.O - Le japonais Softbank 9984.T a donné le coup d'envoi de la cession en plusieurs transactions de plus de 21 milliards de dollars (18,6 milliards d'euros) d'actions de l'opérateur télécoms américain, soit les deux tiers environ de sa participation de 24,6%, le solde faisant l'objet d'options accordées à Deutsche Telekom DTEGn.DE , premier actionnaire de T-Mobile, pour les acquérir d'ici 2024. * SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N a annoncé lundi qu'il souhaitait un aménagement de ses covenants bancaires face aux difficultés économiques provoquées par la crise du coronavirus et la décision de BOEING BA.N , son principal client, de réduire fortement la production du 737 cette année. Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". L'action de l'équipementier aéronautique recule de 5% dans les transactions avant-Bourse tandis que Boeing BA.N prend 1,4%. * TRANSLATE BIO TBIO.O - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi un renforcement de son partenariat avec Translate Bio afin de développer des vaccins pour la prévention des maladies infectieuses, le laboratoire français étant prêt à verser jusqu'à 2,325 milliards de dollars (2,06 milliards d'euros) à la biotech américaine dans le cadre de cet accord. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.