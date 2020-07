Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 30/07/2020 à 12:05









PARIS, 30 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse : * QUALCOMM QCOM.O grimpe de 12% en avant-Bourse après avoir annoncé une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le quatrième trimestre et un accord de licences avec Huawei, mettant fin à un différend entre les deux groupes. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N gagne 2% en avant-Bourse après avoir annoncé de bons résultats d'une étude clinique sur le singe d'une seule dose de son candidat vaccin contre le Covid-19. * TECHNIPFMC FTI.N , FTI.PA a fait part mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et d'une prévision annuelle encourageante. * UNITED AIRLINES UAL.O donne plus de temps aux salariés pour décider de faire partie ou non du plan de départs volontaires, la compagnie aérienne attendant de voir si le Congrès américain prolonge le plan de sauvetage du secteur, durement frappé par la crise sanitaire. * PAYPAL PYPL.O a annoncé mercredi un bond de 86% de son bénéfice trimestriel grâce à l'envolée des transactions dans le commerce en ligne et des nouveaux comptes. L'action du spécialiste des paiements en ligne gagne 3% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , FACEBOOK FB.O et APPLE AAPL.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

