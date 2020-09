Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 08/09/2020 à 12:34









8 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en baisse de plus de 2% pour le Nasdaq NQcv1 , de 0,6% environ pour le Standard & Poor's 500 EScv1 et quasi stable pour le Dow Jones 1YMcv1 après le week-end prolongé du "Labor Day": * TESLA TSLA.O a perdu jusqu'à près de 10% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce vendredi qu'il n'intégrerait pas l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , contrairement à ce qu'anticipaient bon nombre d'investisseurs. * CATALENT CTLT.N et ETSY ETSY.O montent en avant-Bourse après l'annonce par S&P Dow Jones de leur entrée dans le S&P 500 le 21 septembre. TERADYNE TER.O intégrera lui aussi l'indice phare de Wall Street duquel sortiront H&R BLOCK HRB.N , COTY COTY.N et KOHLS KSS.N . * APPLE AAPL.O lancera mi-septembre la production d'iPhone compatible avec les réseaux de téléphonie mobile de cinquième génération (5G), rapporte mardi l'agence japonaise Nikkei. * BEYOND MEAT BYND.O gagne 1,7% en avant-Bourse après la signature d'un accord en vue de l'ouverture d'un site de production près de Shanghaï. * EXXON MOBIL XOM.N - Le groupe pétrolier aurait besoin de 48 milliards de dollars d'ici fin 2021 pour financer ses activités, assumer les coûts de ses projets de développement et tenir ses engagements en matière de rémunération de ses actionnaires, selon les calculs de Reuters et des estimations de marché, ce qui pourrait le conduire à d'importantes réductions de coûts, voire à remettre en cause son dividende. * GENERAL MOTORS GM.N - La Hongguang MINI EV, mini-voiture électrique construite par la coentreprise chinoise du groupe automobile, est devenu en août le véhicule électrique le plus vendu en Chine devant la Model 3 de Tesla, montrent les statistiques mensuelles de l'Association des constructeurs chinois de voitures individuelles. * MYLAN MYL.O a conclu le rachat des droits du laboratoire sud-africain Aspen Pharmacare APNJ.J sur ses activités d'anticoagulants en Europe pour un peu moins de 642 millions d'euros. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

