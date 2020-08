Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 18/08/2020 à 12:17









PARIS, 18 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère hausse : * HOME DEPOT HD.N a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec entre autres un bond de 23,4% des ventes à magasins comparables, plus de deux fois supérieur à la progression attendue par les analystes les données Refinitiv. * WALMART WMT.N et KOHLS KSS.N publient leurs résultats trimestriels avant l'ouverture. * ORACLE ORCL.N a engagé des discussions préliminaires avec ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, et envisage sérieusement la possibilité de racheter les opérations de l'application aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a rapporté lundi le Financial Times. L'action prend 3,5% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O , qui pris lundi plus de 11% lundi pour enrichir sa collection de records, progresse encore en avant-Bourse pour dépasser 1.900 dollars. * BOEING BA.N a annoncé lundi son deuxième plan de départs volontaires de l'année pour lutter contre l'impact de la crise du coronavirus sur son activité. * DELTA AIR LINES DAL.N a annoncé mardi un partenariat avec CVS HEALTH CVS.N pour utiliser son test de dépistage rapide du coronavirus sur ses équipages. * BEST BUY BBY.N - Wedbush relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". (Service Marchés)

