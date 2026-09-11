 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 11:58
Ajouter Boursorama à vos sources

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54%pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* ORACLE ORCL.N - L'action progresse de 5,5% en avant-Bourse, les résultats trimestriels meilleurs que prévu du groupe spécialisé dans le cloud et les logiciels ayant apaisé les inquiétudes concernant l'endettement.

Le groupe a notamment fait état d'une consommation de trésorerie inférieure aux estimations, rassurant ainsi les investisseurs sur le fait que ses investissements dans l'IA généraient des rendements sans peser sur son bilan.

* ADOBE ADBE.O a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, grâce à la demande croissante pour ses produits et outils intégrant l'IA, mais ses prévisions pour le quatrième ont déçu les investisseurs et l'action du groupe recule de 2,7% dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR DES PUCES - Altera, fabricant semiconducteurs soutenu par Silver Lake et INTEL INTC.O , se prépare à une entrée en Bourse qui pourrait intervenir avant la fin de l'année et lever plus de 2 milliards de dollars, a-t-on appris de sources proches du dossier, dans ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO du secteur ces dernières années.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O a annoncé vendredi que ses salariés en poste de production à Taïwan recevraient des primes équivalentes à 35 à 68 mois de salaire pour l'exercice 2026, après une année que le fabricant américain de puces a qualifiée d'"extraordinaire".

* MICROSOFT MSFT.O prévoit de porter la capacité de ses centres de données à environ 38 gigawatts d'ici 2032, soit plus du triple de sa capacité actuelle, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* BATH & BODY WORKS BBWI.N - La société d'investissement activiste Barington Capital Group a pris une nouvelle participation dans le détaillant américain produits de soins personnels et l'exhorte à envisager une cession, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

ADOBE
248,8300 USD NASDAQ -2,37%
BATH&BODY WORKS
17,460 USD NYSE -1,47%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 064,10 Pts Index Ex -0,60%
INTEL
100,3200 USD NASDAQ -5,57%
MICRON TECHNOLOGY
977,4100 USD NASDAQ -4,90%
MICROSOFT
492,4400 USD NASDAQ +0,16%
NASDAQ Composite
26 081,72 Pts Index Ex -0,65%
ORACLE
153,170 USD NYSE -5,29%
S&P 500 INDEX
7 591,70 Pts CBOE -0,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,93 -4,90%
BIOPHYTIS
0,05235 -21,63%
CAC 40
8 165,09 +0,60%
DBT
0,0832 +38,67%
2CRSI
28,64 -5,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank