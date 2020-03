Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/03/2020 à 12:13









PARIS, 3 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une hausse des indices de référence en hausse d'environ 1% : * TESLA TSLA.O prend 3,7% en avant-Bourse après un relèvement de recommandation à "surperformer" par JMP Securities. * Les éditeurs de jeu vidéo comme ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O et ZYNGA ZNGA.O pourraient tirer leur épingle du jeu avec des millions de personnes contraintes de rester chez eux par l'épidémie de coronavirus, lit-on dans une note de Jefferies. Les géants du commerce en ligne comme AMAZON AMZN.O pourraient également gagner des parts de marché, toujours selon l'intermédiaire. * THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N a annoncé le rachat du spécialiste allemand des examens génétiques Qiagen QIA.DE pour plus de 10 milliards d'euros. L'action Qiagen bondit de 18,9% à Francfort. (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.