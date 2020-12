Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 03/12/2020 à 11:55









PARIS, 3 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture sans grand changement : * FACEBOOK FB.O - Plusieurs États américains envisagent d'engager la semaine prochaine une procédure contre Facebook pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles, a-t-on appris mercredi de quatre sources informées. * GROUPES CHINOIS - La Chambre des représentants a adopté mercredi aux Etats-Unis un projet de loi visant à exclure de la Bourse les entreprises chinoises ne se conformant pas pleinement aux règles américaines en matière d'audit. * ELI LILLY LLY.N a déclaré mercredi que le gouvernement américain avait acheté 650.000 doses supplémentaires du traitement expérimental aux anticorps contre le COVID-19 pour 812,5 millions de dollars (671,4 millions d'euros). * TESLA TSLA.O - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre", selon des sources de marchés. Le constructeur automobile gagne plus de 3% en avant-Bourse. * J.P. MORGAN JPM.N - Independent Research abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +0.34% JPMORGAN CHASE NYSE +1.89% TESLA NASDAQ -2.73%