PARIS, 22 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture des trois grands indices en ordre dispersé avec des variations modestes: * TESLA TSLA.O perd 3,3% en avant-Bourse après les déclarations de son PDG, Elon Musk, affirmant que la nouvelle stratégie du constructeur en matière de production de batteries ne tournera pas à plein régime avant 2022. * INTEL INTC.CO a obtenu l'accord des autorités américaines pour continuer à fournir certains produits, dont des puces et des semi-conducteurs, à Huawei Technologies HWT.UL , a annoncé mardi un porte-parole de la société. * ORACLE ORCL.N /WALMART WMT.N - L'accord que le chinois ByteDance a conclu avec Oracle et Walmart pour l'avenir de l'application TikTok aux Etats-Unis ne devrait vraisemblablement pas obtenir le feu vert du gouvernement à Pékin, a écrit lundi soir la presse officielle chinoise. L'action Oracle perd 1,5% en avant-Bourse. * TIFFANY TIF.N - Le groupe LVMH LVMH a pris acte lundi de la décision de la Cour de justice du Delaware qui s'est prononcée en faveur d'un procès devant commencer en janvier prochain, et non pas en novembre 2020 comme le demandait Tiffany. La justice du Delaware a été saisie par le joaillier américain qui accuse LVMH de vouloir se retirer de son projet de rachat de Tiffany pour 16 milliards de dollars (13,6 milliards d'euros). * CARNIVAL CCL.N , numéro un mondial des croisières, perd 2% en avant-Bourse après avoir annoncé la vente de deux de ses navires. (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

