Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street Reuters • 22/06/2020 à 12:36









PARIS, 22 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,7% à 0,8% : * AMERICAN AIRLINES AAL.O cherche à obtenir 3,5 milliards de dollars (3,12 milliards d'euros) de nouveaux financements afin d'améliorer sa liquidité avec les difficultés dues à la crise du coronavirus, a annoncé dimanche la compagnie aérienne. * PEPSICO PEP.O en Chine a annoncé dimanche que la production de l'une de ses usines de transformation d'aliments à Pékin avait été suspendue après le test positif au COVID-19 d'au moins l'un de ses employés. * TYSON TSN.N - Les autorités douanières chinoises ont annoncé dimanche avoir suspendu les importations de produits de volaille en provenance d'une usine dans l'Arkansas du groupe américain après la découverte de nouveaux cas de contamination au coronavirus. * WALMART WMT.N - UBS relève sa recommandation à l'achat contre neutre. * CAMPBELL SOUP CPB.N , CONAGRA BRANDS CAG.N - Jefferies relève sa recommandation sur les deux titres à l'achat. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.