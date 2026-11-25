Les stocks commerciaux de pétrole brut aux Etats-Unis ont progressé de 1,1 million de barils, à 418,9 millions, lors de la semaine du 16 novembre, après une hausse de 3,4 millions la semaine précédente, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Le consensus visait 1,5 million de barils.

Les stocks de produits distillés, qui comprennent notamment le gazole, ont augmenté de 700 000 barils, à 105,6 millions, contre une hausse de 800 000 barils attendue et de 1,6 million la semaine précédente.

Les raffineries américaines ont traité en moyenne 17,3 millions de barils de brut par jour, soit 428 000 de plus que la semaine précédente. Leur taux d'utilisation a atteint 97,5%, contre 95,7% attendus.

Les stocks d'essence ont augmenté de 1,7 million de barils, à 217,7 millions, lors de la semaine du 16 novembre, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). La hausse dépasse les 1,2 million de barils attendus par les analystes, après une progression de 5,2 millions la semaine précédente. Les stocks se situent 3% au-dessus de leur moyenne sur cinq ans.