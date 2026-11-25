Les revenus des ménages américains ont progressé de 0,7% en octobre, contre une hausse de 0,4% attendue, après une augmentation de 0,3% le mois précédent. En octobre, les dépenses ont connu une croissance de 0,3%, contre 0,4% prévu, et après une progression de 0,6%.
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