Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements ont fléchi de 4,7% le mois dernier, et de 16,7% sur un an. Les analystes tablaient sur des replis respectifs de -2 et -6%.

Selon la National Association of Realtors américaine, sur un mois, les promesses de vente ont reculé dans les quatre grandes régions des Etats-Unis. Elles ont également diminué sur un an dans chacune de ces régions.

Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR : "octobre pourrait marquer le point bas des signatures de contrats de vente pour ce cycle immobilier, dans la mesure où les taux hypothécaires semblent avoir atteint leur sommet". Il ajoute que "deux mois consécutifs de promesses de vente à des niveaux historiquement bas laissent présager un quatrième trimestre très morose en matière de transactions immobilières finalisées. Les ventes annuelles de logements anciens pourraient ainsi tomber à leur plus bas niveau depuis le milieu des années 1990".

Lawrence Yun explique également qu'il " est quelque peu déconcertant de constater que les ventes de logements retombent à des niveaux observés pour la dernière fois il y a trente ans, alors même que la population américaine a augmenté d'environ 75 millions de personnes. Soit une demande immobilière considérable s'accumule en arrière-plan, soit le rêve de devenir propriétaire devient de plus en plus inaccessible pour de nombreux Américains".