USA-Les prix à la production sont restés stables en juillet

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis n'ont pas évolué sur un mois en juillet, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale est ressorti sans changement (0%) après une baisse de 0,3% en juin (révisé de -0,1%), montrent les données, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,2% en juillet.

Sur l'année, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 4,7% le mois dernier, après une baisse de 5,5% en juin et un consensus qui tablait sur une hausse de 4,9%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)