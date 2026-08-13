USA-Les prix à la production sont restés stables en juillet

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis n'ont pas évolué sur un mois en juillet, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail.
L'indice PPI pour la demande finale est ressorti sans changement (0%) après une baisse de 0,3% en juin (révisé de -0,1%), montrent les données, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,2% en juillet.
Sur l'année, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 4,7% le mois dernier, après une baisse de 5,5% en juin et un consensus qui tablait sur une hausse de 4,9%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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