USA-Les prix à la production en baisse en juin

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont baissé de façon inattendue sur un mois en juin, montrent les données publiées mercredi par département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a reculé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 0,6% en mai (révisé de +1,1%), montrent les données, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice stable (0%) en juin.

Sur l'année, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 5,5% le mois dernier, après une hausse de 6% en avril (révisé de +6,5%) et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,2%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)