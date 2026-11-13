USA-Les prix à la production augmentent moins que prévu en octobre

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un mois en octobre , selon les données publiées vendredi par le département du Travail.

Les prix à la production ont enregistré leur plus forte hausse annuelle depuis quatre ans et renforcent les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt après celle, largement attendue, du mois prochain.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) en septembre , montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5 % le mois dernier, après une hausse de 6,3% en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.

Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une hausse des prix à la consommation en octobre plus forte que prévu. Les emplois non agricoles ont bondi en octobre et le taux de chômage est tombé à 4,1 %, contre 4,2 % en septembre, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Ces éléments, combinés aux déclarations du gouverneur de la banque centrale américaine Christopher Waller, ont conduit les marchés financiers à hésiter entre anticiper une hausse des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de pourcentage.

Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,75% à 4,00% le mois dernier.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Lucia Mutikani, édité par Augustin Turpin)