USA-Les prix à la production augmentent moins que prévu en octobre

Les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un mois en octobre , selon les données publiées vendredi par le département du Travail.

L'indice PPI pour la demande finale a progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) en septembre , montrent les données.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4%.

Sur un an, les prix à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5 % le mois dernier, après une hausse de 6,3% en août et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,6%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)