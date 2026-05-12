USA-Les prix à la consommation décélèrent en avril

Les prix à la consommation aux États-Unis ont décéléré sur un mois en avril, montrent les données officielles publiées mardi, tandis que l'inflation annuelle poursuit son envolée.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% en un mois, conformément aux attentes, après une hausse de 0,9% en mars.

Sur un an, l'inflation s'accélère à 3,8%, tandis que les analystes tablaient sur 3,7%, après 3,3% en mars.

Ces données soulignent une progression soutenue de l'inflation à un rythme annuel pour le deuxième mois consécutif, ce qui pourrait renforcer les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pour encore un certain temps.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)