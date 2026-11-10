USA-Les prix à la consommation augmentent plus que prévu sur un mois en octobre

L'inflation aux États-Unis a décéléré de façon moins marquée que prévu sur un mois en octobre, montrent les données officielles publiées mardi, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever ses taux en décembre.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% sur un mois, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,3% après une hausse de 0,6% en septembre.

L'inflation américaine est ainsi restée bien au-dessus de l'objectif de +2,0% fixé par la Fed, alors que la guerre en Iran a provoqué une flambée des prix du carburant, cette pression s'ajoutant à celle des droits de douane mis en place par l'administration Trump l'année dernière et entraînant une hausse du coût de la vie.

L'inflation forte a notamment contribué à la lourde défaite subie par le Parti républicain du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat la semaine dernière.

La mesure dite "core" des prix à la consommation est pour sa part ressortie à +0,3% sur un mois en octobre, alors que les économistes tablaient sur +0,2% après +0,3% en septembre.

Cette décélération traduit notamment la baisse des prix du carburant.

Le Bureau fédéral du Travail n'a pas publié de lecture de l'inflation sur un an, faute de chiffres, la fermeture partielle des administrations publiques américaines survenue l'année dernière ayant empêché la collecte des données d'octobre 2025.

Les données manquantes de l'an dernier n'ont aucune incidence sur le calcul de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), suivi par la Réserve fédérale pour évaluer les progrès vers son objectif d'inflation. Les deux mesures de l'inflation restent supérieures à 3%.

Les marchés financiers intégraient pleinement mardi une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain. La Fed a laissé le mois dernier l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,75% à 4,00%.

Selon les économistes, seule une forte chute des marchés actions ou un creusement des écarts de rendement sur le crédit empêcherait la Fed de durcir sa politique monétaire en décembre.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Lucia Mutikani, édité par Augustin Turpin)