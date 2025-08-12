 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Les prix à la consommation augmentent de 0,2% sur un mois en juillet
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 14:44

Les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont augmenté légèrement en juillet et de façon conforme aux attentes, montrent les données du département du Travail publiées mardi.

L'indice CPI est ressorti à +0,2% en juillet sur un mois, en ligne avec les attentes des analystes et après +0,3% en juin.

Sur un an, la progression de l'indice CPI est de 2,7% en juillet, un rythme moins élevé qu'attendu par le consensus (+2,8%), après une augmentation de 2,7% en juin aussi.

En excluant les éléments volatils que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent ("core CPI") a augmenté de 0,3% en juillet sur un mois, en ligne avec le consensus, et après +0,2% en juin.

En rythme annuel, le core CPI est ressorti à +3,1%, alors que le consensus tablait sur +3,0% et après +2,9% en juin.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

