1,295 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,380 million, après 1,398 million en septembre. De plus, 1,309 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,250 million, après 1,191 million en septembre.
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