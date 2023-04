USA: les normes antipollution visent à électrifier à 67% les ventes de véhicules neufs d'ici à 2032

L'EPA estime dans son communiqué que ces propositions permettraient d'éviter près de 10 milliards de tonnes d'émissions de CO2 d'ici à 2055, soit plus de deux fois les émissions totales de CO2 américaines en 2022, tout en permettant aux automobilistes d'économiser 12 000 dollars sur la durée de vie d'un véhicule léger, et de réduire les importations de pétrole d'environ 20 milliards de barils.

En fonction des voies de conformité choisies par les constructeurs pour respecter les normes, l'EPA prévoit que les véhicules électriques pourraient représenter 67 % des ventes de nouveaux véhicules légers et 46 % des ventes de nouveaux véhicules moyens au cours de l'année fiscale 2032.

(AOF) - L’EPA, l’agence fédérale américaine de protection de l’environnement, a proposé ce mercredi des normes de pollution plus strictes que jamais pour les voitures et les camions pour lutter contre la crise climatique. Selon la presse américaine, l’introduction de ces normes pourraient nécessiter que les véhicules neufs vendus aux Etats-Unis soient électriques à 67% d’ici à 2032. L'objectif fixé par le président Biden en aout 2021 était de 50% en 2030.

