Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les jurés du procès Weinstein entament leurs délibérations Reuters • 18/02/2020 à 18:46









NEW YORK, 18 février (Reuters) - Les jurés du procès pour viol et agression sexuelle de Harvey Weinstein ont entamé mardi leurs délibérations. L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus influents d'Hollywood, est accusé de viol et d'agression sexuelle par deux femmes. Il a plaidé non coupable et affirme n'avoir eu que des relations sexuelles consenties. Harvey Weinstein risque la prison à vie s'il est reconnu coupable du chef d'accusation le plus grave, celui d'"agression sexuelle prédatrice", qui désigne aux Etats-Unis les agressions sexuelles avec violences ou menaces. Avant les délibérations, le magistrat James Burke, président du tribunal de New York où le procès a débuté le 6 janvier, a reproché à l'avocate de Weinstein, Donna Rotunno, d'avoir publié il y a deux jours une tribune dans Newsweek dans laquelle elle exhortait les jurés du procès - sept hommes et cinq femmes - à oublier le battage médiatique autour de l'affaire, à l'origine du mouvement #Metoo en octobre 2017. A l'époque, la publication d'articles dans le New York Times et le New Yorker sur l'ancien producteur ont déclenché un séisme dans l'industrie cinématographique, aux Etats-Unis comme ailleurs. Dans les jours qui ont suivi, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, chargée de décerner les Oscars, évinçait le producteur et l'actrice Alyssa Milano révélait sur Twitter avoir subi une agression sexuelle à son adolescence et incitait toutes les autres victimes à se manifester en utilisant le mot-dièse #MeToo. #MeToo est rapidement devenu l'un des mots-dièse les plus utilisés sur internet et il a obtenu en 2019 42 milliards de vues, selon des données compilées par le cabinet de recherche Brandwatch. Seules deux agressions présumées étaient jugées à New York : Mimi Haleyi, ancienne assistante de production, accuse Harvey Weinstein d'avoir abusé d'elle en 2006. Jessica Mann, qui rêvait de devenir actrice, a déclaré que Weinstein l'avait violée en 2013 au début d'une relation "extrêmement dégradante". Mais plus de 80 femmes, le plus souvent de jeunes actrices ou autres employées de l'industrie du cinéma, ont accusé Harvey Weinstein d'abus sexuels, commis sur une période de plusieurs dizaines d'années. Si l'ancien producteur de cinéma était acquitté à l'issue de ce procès new-yorkais, il ne serait pas pour autant tiré d'affaire, d'autres poursuites ayant déjà été lancées à son encontre. Sur le territoire américain, 29 femmes au moins ont saisi la justice et Weinstein fait également l'objet de plusieurs procédures au Canada et en Europe. (Brendan Pierson, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.