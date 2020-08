Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les inscriptions hebdomadaires au chômage tombent sous 1 million Reuters • 13/08/2020 à 14:50









WASHINGTON, 13 août (Reuters) - Le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage a diminué plus fortement que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis, revenant sous le seuil du million pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire dans le pays, une évolution qui peut s'expliquer par le caractère dissuasif de l'expiration fin juillet d'une allocation fédérale de 600 dollars par semaine. Les nouvelles inscriptions sont tombées à 963.000 sur la semaine au 8 août après 1,191 million la semaine précédente (révisé de 1,186 million), montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis la mi-mars, lorsque les autorités américaines ont commencé à adopter des mesures visant à freiner la propagation du coronavirus. Les économistes attendaient en moyenne 1,12 million inscriptions au chômage. La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un indicateur plus fiable de la tendance de fond du marché du travail, a reculé à 1.252.750 contre 1.339.000 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a également baissé, à 15,486 millions lors de la semaine au 1er août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 16,09 millions la semaine précédente. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

