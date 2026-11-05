USA : les inscriptions hebdomadaires au chômage plus faibles qu'attendu

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 189 000 contre 196 000 attendues et après 195 000 la semaine précédente.
A lire aussi
-
Evernorth, société cotée au Nasdaq et soutenue par Ripple, ouvre la voie à la revente de plus de 73 millions de ses actions. Alors que son titre a chuté de 25 % en quelques jours, l'opération soulève des inquiétudes sur ses réserves de 473 millions de XRP. Mais ... Lire la suite
-
Donald Trump se retrouve plombé jeudi au surlendemain d'une déroute électorale cinglante pour sa présidence et son Parti républicain, les démocrates triomphants s'affichant déterminés à agir au Congrès contre l'envolée du coût de la vie et le "cartel" de la Maison ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Ralph Lauren, Expedia, Tripadvisor) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,64% pour le Dow Jones .DJI et ... Lire la suite
-
Peloton en hausse grâce à de solides résultats trimestriels et à des perspectives de bénéfices optimistes
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 novembre - ** L'action du fabricant d'équipements de fitness Peloton PTON.O progresse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,046
|+15,58%
|8 283,12
|+1,29%
|96,86
|+2,37%
|17,26
|-3,41%
|99,32
|-9,75%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer