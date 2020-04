Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les inscriptions hebdomadaires au chômage culminent à 6,65 millions Reuters • 02/04/2020 à 16:25









(Bien lire que la période en question est la semaine se terminant au 28 mars, mention du chiffre révisé pour la semaine précédente) par Lucia Mutikani WASHINGTON, 2 avril (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint la semaine dernière un niveau record, dépassant le seuil de 6 millions, alors que les mesures de confinement se multiplient aux Etats-Unis, plongeant l'activité économique dans la récession. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté lors de la semaine au 28 mars, à 6,65 millions contre 3,307 millions la semaine précédente (révisé de +24.000), a annoncé jeudi le département du Travail. C'est bien supérieur à l'estimation moyenne de 3,5 millions des économistes interrogés par Reuters. L'estimation la plus haute était de 5,25 millions. Ce chiffre hebdomadaire, indicateur clé de l'état de santé de l'économie, est le premier signe évident d'un impact fort de la crise du coronavirus sur l'économie américaine. "Comme les chiffres de la semaine dernière, ces chiffres montrent les sacrifices que font les travailleurs américains, leurs familles, leurs voisins et tout le pays pour ralentir la propagation" du virus, a déclaré dans un communiqué le secrétaire américain au Travail, Eugene Scalia. Plus de 80% des Américains sont concernés par des mesures de confinement, contre moins de 50% il y a encore deux semaines, et les agences pour l'emploi sont submergées par une affluence de demandes. L'épidémie de coronavirus a provoqué une augmentation sans précédent du nombre d'Américains sollicitant l'aide du gouvernement. Ils ont déjà dépassé le nombre de demandes d'allocations de chômage qui a culminé à 665.000 pendant la récession de 2007-2009, au cours de laquelle 8,7 millions d'emplois ont été perdus. Les données de la semaine dernière sur les demandes n'ont aucune incidence sur le rapport sur l'emploi du mois de mars, qui est étroitement surveillé et dont la publication est prévue pour vendredi. Pour ce dernier, le gouvernement a mené une enquête auprès des entreprises et des ménages au milieu du mois, alors qu'une poignée d'États seulement appliquaient des mesures de distanciation sociale. Il s'agit cependant d'un aperçu des difficultés à venir. Les distributeurs, dont Macy's M.N , Kohl's Corp KSS.N et Gap GPS.N , ont déclaré lundi qu'ils allaient licencier des dizaines de milliers d'employés, alors qu'ils se préparent à fermer les magasins plus longtemps. "Un examen approximatif des industries les plus touchées laisse entrevoir une perte potentielle de plus de 16 millions d'emplois salariés", a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez JPMorgan Funds à New York. "Cette perte serait suffisante pour faire passer le taux de chômage d'environ 3,5% à 12,5%, ce qui serait son taux le plus élevé depuis la Grande Dépression". Tableau de la statistique (Version française Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)

