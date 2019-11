Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les inscriptions au chômage restent stables Cercle Finance • 21/11/2019 à 14:35









(CercleFinance.com) - Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, stable donc par rapport à la semaine précédente (le chiffre de jeudi dernier a en effet été révisé à la hausse, de 225.000 à 227.000). Les analystes tablaient pour leur part sur 219.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été calculée à 221.000, en hausse de 3.500 en une semaine.

