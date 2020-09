Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les inscriptions au chômage restent élevées Reuters • 10/09/2020 à 15:00









WASHINGTON, 10 septembre (Reuters) - Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis n'ont pas varié la semaine dernière, se maintenant à un niveau élevé, ce qui confirme le manque de vigueur de la reprise du marché travail après le choc provoqué par la crise du coronavirus. Les nouvelles inscriptions ont atteint 884.000 unités en données ajustées des variations saisonnières sur la semaine au 5 septembre, comme la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient un chiffre en légère baisse, à 846.000 unités. Le nombre de nouveaux chômeurs a beaucoup baissé depuis le pic record de 6,867 millions d'inscriptions atteint fin mars mais de nombreuses entreprises continuent à licencier et la pandémie de coronavirus ne cesse de se propager. Des économistes estiment qu'il faudra des années pour que le marché du travail retrouve ses niveaux d'avant la crise et exhortent la Maison blanche et le Congrès à sortir de l'impasse les négociations sur un nouveau plan de relance de l'économie américaine. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

