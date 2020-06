Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les inscriptions au chômage ralentissent Cercle Finance • 11/06/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Le nombre des inscriptions au chômage est resté important la semaine dernière aux Etats-Unis, même si le rythme d'afflux des nouvelles demandes s'est significativement ralenti. En données corrigées des variations saisonnières, ces inscriptions ont atteint le nombre de 1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, a annoncé jeudi le Département du Travail. C'est néanmoins 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 nouvelles inscriptions qui avaient été recensées la semaine précédente. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne 1,52 million d'inscriptions la semaine dernière. La moyenne mobile sur quatre semaines - qui rend mieux compte des tendances de fond sur le marché du travail - s'est elle établie à 2.002.000, un repli de 286.250 par rapport à la semaine précédente. Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il s'inscrit aujourd'hui à 20.929.000, soit un recul de 339.000 d'une semaine sur l'autre.

