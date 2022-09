Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: les inscriptions au chômage poursuivent leur repli information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 14:48









(CercleFinance.com) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de manière inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, nouveau signe de la bonne santé du marché du travail américain.



Les nouvelles inscriptions ont reculé de 5000 à 213.000 en données corrigées des variations saisonnières pendant la semaine du 10 septembre, a annoncé jeudi le Département du Travail.



La statistique de la semaine précédente a été révisée à la baisse, de 222.000 à 218.000.



Les économistes prévoyaient en moyenne une hausse à 226.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines, souvent considérée comme un meilleur indicateur de l'évolution du marché de l'emploi, a baissé de 8000 pour atteindre 224.000 inscriptions.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.