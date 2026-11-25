USA-Les inscriptions au chômage baissent plus que prévu à 189.000

Les inscriptions au chômage ont baissé bien plus que prévu aux États-Unis, s'établissant à 189.000 lors de la semaine au 21 novembr e, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 14 novembre ont été révisées en baisse à 202.000 par rapport à une estimation initiale de 203.000 .

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 196.000 , contre 197.500 (révisé de 197.750 ) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a baissé plus que prévu à 1,697 million lors de la semaine au 14 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,792 million (révisé de 1,763 million ).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)