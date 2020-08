Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les inscriptions au chômage baissent mais restent élevées Reuters • 06/08/2020 à 14:59









WASHINGTON, 6 août (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont baissé davantage que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière mais restent à un niveau très élevé qui indique que la résurgence des contaminations au coronavirus pèse sur la reprise du marché du travail. Les nouvelles applications ont atteint 1,186 million lors de la semaine au 1er août, en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,435 million la semaine précédent, montrent les données publiées jeudi par le déparement du Travail. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse nettement moins prononcée, à 1,415 million. Les inscriptions au chomâge ont culminé à un record de 6,867 millions fin mars. Elles baissent depuis mais leur repli paraît désormais freiné par l'augmentation du nombre de cas de contaminaton au COVID-19 dans plusieurs Etats américains. Les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en juillet ont été nettement moins nombreuses que prévu, ont montré mercredi les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par le cabinet ADP. Le rapport mensuel sur l'emploi sera publié vendredi. Le consensus Reuters table sur 1,485 millions de créations d'emplois non-agricoles contre 4,767 millions en juin. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

