USA-Les inscriptions au chômage augmentent contre les attentes

WASHINGTON, 23 juillet (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté contrairement aux attentes aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui montre que la reprise sur le marché de l'emploi est contrariée par la résurgence des contaminations au coronavirus et que la demande reste faible. Les nouvelles inscriptions ont atteint 1,416 million sur la semaine au 18 juillet contre 1,307 million la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Il s'agit de leur première hausse depuis la semaine au 28 mars, lorsqu'elles avaient atteint un record de 6,867 millions en raison de la fermeture de larges pans de l'activité afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à 1,3 million d'inscriptions au chômage la semaine dernière. Les contrats à terme sur les indices de Wall Street ont réduit leurs gains après la publication de cette statistique. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

