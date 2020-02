Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les inscriptions au chômage à un creux de neuf mois Reuters • 06/02/2020 à 15:00









WASHINGTON, 6 février (Reuters) - Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont touché un creux de neuf mois la semaine dernière, ce qui suggère qu'un marché du travail tendu continuera de soutenir la première économie du monde cette année. Ces inscriptions ont baissé de 15.000 unités à 202.000 sur la semaine au 1er février, en données ajustées des variations saisonnières, un plus bas depuis le mois d'avril 2019, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage la semaine dernière. La moyenne mobile sur quatre semaines a baissé de 3.000 unités à 211.750, également un plus bas depuis avril dernier. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,751 million lors de la semaine au 25 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,703 million la semaine précédente. Les créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis ont largement dépassé les attentes en janvier pour atteindre un pic de près de cinq ans, selon les résultats, publiés mercredi, de l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Le département du Travail publiera vendredi son rapport mensuel. Tableau de la statistique (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

