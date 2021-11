Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les indicateurs avancés progressent de 0,9% information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés des Etats-Unis a progressé un peu moins qu'attendu en octobre, ce qui ne semble pas de nature à remettre en cause les perspectives de croissance de l'économie américaine. Cet indice conjoncturel, compilé et diffusé par l'organisation patronale The Conference Board, a ainsi augmenté de 0,9% le moins dernier après un gain de 0,1% en septembre et de 0,7% en août. Les économistes anticipaient en moyenne une hausse de l'ordre de 1%. Pour Ataman Ozyildirim, le responsable de la recherche économique de l'organisme, ce niveau de croissance laisse cependant penser que l'expansion de l'économie américaine devrait se poursuivre jusqu'en 2022, voire qu'elle pourrait accélérer d'ici à la fin de l'année. L'analyste prévient toutefois que la remontée des prix et les goulots d'étranglement dans le secteur logistique représentent deux menaces qui ne sont pas prêtes de disparaître avant la fin 2022.

