Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les indicateurs avancés poursuivent leur progression Cercle Finance • 20/08/2020 à 16:09









(CercleFinance.com) - L'indice des indicateurs avancés américains calculé par le Conference Board a enregistré en juillet sa troisième hausse consécutive, mais sa progression tend à se ralentir par rapport aux deux mois précédents. Ce baromètre publié jeudi, censé préfigurer l'évolution de la tendance économique aux Etats-Unis, a progressé de 1,4 point le mois dernier, à 104,4, après une hausse de 3% en juin et 3,1% en mai. Les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse de 1%. 'Malgré la récente progression des indicateurs avancés, dont le rebond demeure dans l'ensemble généralisé, la reprise qui avait suivi la pandémie semble perdre de sa vigueur', a tempéré Ataman Ozyildirim, économiste du Conference Board, dans un communiqué. 'Cela suggère que le rythme de la croissance va sans doute s'affaiblir durant les derniers mois de l'année 2020', avertit-il.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.