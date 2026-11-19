Après une stagnation en septembre, l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les États-Unis s'est tassé de 0,3% à 99,3 en octobre 2026, affichant ainsi une progression de 0,1% entre avril et octobre, après une baisse de 0,6% au cours des six mois précédents.

"Le recul du LEI s'explique principalement par la diminution du nombre de permis de construire", explique Justyna Zabinska-La Monica, responsable des indicateurs du cycle économique au Conference Board, soulignant que leur nombre est "tombé à son plus bas niveau depuis mai 2020, en pleine pandémie".

"Outre les permis de construire, les anticipations des consommateurs concernant les conditions économiques, la durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'industrie manufacturière et les nouvelles commandes de biens d'équipement hors défense ont également contribué négativement à l'indicateur", poursuit-elle.

Le Conference Board prévoit désormais une croissance du PIB réel américain de 2,3% sur un an en 2026 et de 2,1% en 2027, envisageant cependant une poursuite de l'expansion économique "de plus en plus tirée par l'investissement, dans un contexte de ralentissement de la demande des ménages".