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USA : les gains de productivité dépassent les attentes au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 14:42

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La productivité non agricole aux États-Unis a grimpé de 3,6% en rythme annualisé au 3e trimestre 2026, selon l'estimation préliminaire du département du Travail, une performance supérieure au consensus des économistes, qui tablait sur une hausse de seulement 2,8%.

Cette progression de la productivité s'explique par une croissance de 3,7% de la production pour le trimestre écoulé, alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 0,1% dans le même temps.

Compte tenu d'une augmentation de 2,9% de la rémunération horaire, cette croissance de la productivité américaine s'est traduite par un recul de 0,7% du coût unitaire du travail au 3e trimestre.

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