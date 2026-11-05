USA : les gains de productivité dépassent les attentes au 3e trimestre

La productivité non agricole aux États-Unis a grimpé de 3,6% en rythme annualisé au 3e trimestre 2026, selon l'estimation préliminaire du département du Travail, une performance supérieure au consensus des économistes, qui tablait sur une hausse de seulement 2,8%.

Cette progression de la productivité s'explique par une croissance de 3,7% de la production pour le trimestre écoulé, alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 0,1% dans le même temps.

Compte tenu d'une augmentation de 2,9% de la rémunération horaire, cette croissance de la productivité américaine s'est traduite par un recul de 0,7% du coût unitaire du travail au 3e trimestre.