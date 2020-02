USA: les fortes créations d'emplois en janvier réjouissent Donald Trump

Donald Trump à la Maison Blanche le 6 février 2020 ( AFP / Nicholas Kamm )

"DES EMPLOIS, DES EMPLOIS, DES EMPLOIS!" Donald Trump s'est félicité dans un tweet vendredi du dynamisme du marché américain du travail en janvier, stimulé par les secteurs de la construction et de la santé.

Au total, 225.000 emplois ont été créés au cours du premier mois de l'année 2020, un nombre bien supérieur aux projections des analystes (164.000). C'est aussi beaucoup plus que les 147.000 enregistrés en décembre (révisé en hausse).

Ce sont "des chiffres fabuleux", a réagi auprès de quelques journalistes le président républicain, en campagne pour sa réélection.

"Les emplois sont en plein essor, les salaires s'envolent !", s'était-il déjà exclamé mardi dans son discours sur l'état de l'Union.

En janvier, le taux de chômage a certes augmenté de 0,1 point à 3,6% mais c'est en fait le signe d'un dynamisme puisque plus de 183.000 personnes sont revenues sur le marché du travail.

En effet, à mesure que l'environnement du marché de l'emploi s'est amélioré depuis la crise financière pour atteindre le plein emploi sous l'ère Trump, les entreprises se sont mises à embaucher des personnes handicapées ou avec un casier judiciaire, celles-là mêmes qui n'étaient plus comptabilisées dans les statistiques faute de trouver un emploi.

Le taux de participation au marché de l'emploi a ainsi augmenté en janvier, atteignant 63,4% (+0,2 point sur un mois).

Dans le détail par secteur, avec un ajout de 44.000 emplois, celui de la construction a bénéficié d'une météo plutôt clémente en janvier. Habituellement, de fortes chutes de neige et des températures glaciales perturbent au contraire l'activité. Les créations d'emplois se sont en outre réparties équitablement entre les constructions résidentielles et non résidentielles, souligne le ministère.

De leurs côtés, les emplois du secteur de la santé ont poursuivi leur ascension (+36.000 pour les soins, +23.000 pour les services ambulatoires et +10.000 dans les hôpitaux), reflétant largement le besoin de soins grandissant pour les personnes âgées en raison du vieillissement de la population.

Comme les mois précédents, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a continué d'embaucher (+36.000 emplois supplémentaires). L'administration américaine note qu'au total, 288.000 emplois ont été créés dans ce secteur au cours des six derniers mois.

- Salaires en hausse aussi -

Sans surprise, le secteur des ventes au détail a au contraire perdu 8.300 emplois après un mois de décembre positif (+44.900) grâce aux achats de Noël. La tendance de fond demeure ainsi inchangée. Ce secteur est affecté depuis longtemps par la concurrence des "boutiques" en ligne et celle du géant américain Amazon, faisant disparaître du paysage américain nombre de magasins.

Le secteur manufacturier a lui aussi perdu des emplois (-12.000), pâtissant du secteur automobile et du secteur aéronautique civil. Le mois dernier, il a en particulier souffert de l'arrêt de la production des Boeing 737 MAX. L'avion vedette du constructeur américain est cloué au sol depuis près d'un an après deux accidents meurtriers rapprochés. Et Boeing a dû se résoudre à suspendre sa production début janvier pour une durée indéterminée.

Avec 225.000 emplois créés en janvier, l'économie fait toujours preuve de dynamisme puisque la moyenne mensuelle était de 175.000 l'an passé. Et si ce rythme se poursuit, le taux de chômage devrait diminuer au cours des prochains mois.

S'agissant des salaires, un des éléments particulièrement scruté par les économistes, ils ont augmenté de 0,25% après +0,1% en décembre.

Comparé à janvier 2019, ils progressent même de 3,1%, un taux bien supérieur à celui de l'inflation (+2,3% en décembre selon l'indice PCI).

Cette nouvelle hausse de salaires devrait contribuer à renforcer la confiance des ménages.

En janvier, l'indice de confiance - déjà à un niveau élevé en décembre - s'est amélioré, ce qui devrait soutenir la consommation des ménages, traditionnelle locomotive de la croissance de la première économie du monde.

"Dans un contexte de craintes d'une récession en raison du virus (qui sévit en Chine), les solides créations d'emplois et la hausse des salaires en janvier semblent donner un gage que l'expansion économique record (des Etats-Unis) a encore de la marge pour se poursuivre", ont commenté Lydia Boussour et Gregory Daco, d'Oxford Economics.

Pour autant, les employeurs continuent de faire face à un environnement mondial volatile et incertain qui, dans un contexte de ralentissement économique aux Etats-Unis, devrait les "inciter à embaucher plus prudemment" au cours des prochaines mois, analysent-ils.

L'hôte de la Maison Blanche, qui a échappé cette semaine à la destitution, a souligné vendredi que pour l'heure: "l'emploi continue de se porter très bien, notre pays continue d'aller très bien".

