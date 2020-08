Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les firmes chinoises ne respectant pas les normes seront radiées de la Bourse Reuters • 11/08/2020 à 01:13









WASHINGTON, 11 août (Reuters) - Les entreprises chinoises et celles d'autres pays seront radiées des bourses américaines à la fin de l'année 2021 si elles ne se plient pas aux normes comptables des Etats-Unis, a déclaré lundi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, lors d'un point de presse à la Maison blanche. Cette annonce intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre Washington et Pékin, notamment à propos du commerce, de la pandémie de coronavirus et de la répression menée par la Chine à Hong Kong. (Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

