USA-Les dépenses des ménages continuent de progresser en juin

WASHINGTON, 31 juillet (Reuters) - Les dépenses des consommateurs américains ont augmenté en juin pour le deuxième mois consécutif, signe d'une reprise économique attendue au troisième trimestre malgré la résurgence de cas de contamination au coronavirus et l'augmentation du chômage. Les dépenses des ménages, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique des États-Unis, ont augmenté de 5,6% en juin après une hausse record de 8,5% en mai suivant la réouverture des commerces, montrent les données publiées vendredi le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse des dépenses de consommation de 5,5% en juin. Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a subi au deuxième trimestre une contraction record de 32,9% en rythme annualisé, les mesures prises pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus ayant paralysé la première économie du monde. Tableau de la statistique (Version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

