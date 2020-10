Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA : les dépenses des ménages conformes aux attentes Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:47









(CercleFinance.com) - Les dépenses de consommation ont augmenté en août aux Etats-Unis dans une proportion conforme aux attentes du marché, malgré un repli des revenus des ménages, montrent des chiffres publiés jeudi par le Département du Commerce. Les ménages américains ont accru leurs dépenses de 1% le mois dernier, un niveau un petit peu plus soutenu que la prévision moyenne des économistes, qui s'était établie à 0,8%. De même, le repli de 2,7% de leurs revenus ressort à un niveau assez proche de l'estimation des analystes (-2,5%) qui s'attendaient à un recul de cette ampleur compte tenu de la fin de l'aide exceptionnelle accordée aux chômeurs.

