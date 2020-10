Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les dépenses des ménages augmentent plus que prévu en septembre Reuters • 30/10/2020 à 14:24









WASHINGTON, 30 octobre (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre mais elles pourraient ralentir au quatrième trimestre en raison de la résurgence des cas de coronavirus dans tout le pays. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique des États-Unis, ont progressé de 1,4% en septembre après une hausse de 1% en août, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 1% des dépenses de consommation en septembre. Le département du Commerce précise que les prix à la consommation mesurés par l'indice des prix PCE ont augmenté de 0,2% le mois dernier, contre +0,3% en août. Sur un an, cet indice affiche un gain de 1,4%, après avoir augmenté de 1,3% (révisé) en août. Hors énergie et alimentation, l'indice PCE dit "core" est en hausse de 0,2% en septembre contre +0,3% le mois précédent. Sa progression en rythme annuel atteint ainsi 1,5% contre +1,4% (révisé) en août. Les revenus des ménages, eux, ont légèrement augmenté de 0,9% après une chute de -2,5% (révisé) en août. (Lucia Mutikani, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

