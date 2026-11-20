Les démocrates américains ont demandé l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si Nvidia NVDA.O a pu influencer le cours d'une investigation menée par le département américain du Commerce concernant la société de cloud computing Megaspeed, soupçonnée d'avoir détourné illégalement des puces vers la Chine, selon une lettre consultée par Reuters.

Dans ce courrier daté du 19 novembre, adressé au secrétaire au Commerce Howard Lutnick, les démocrates de la Chambre des représentants ont déclaré vouloir savoir "si le ministère avait autorisé une grande entreprise américaine, liée financièrement et personnellement à l'administration Trump, à s’ingérer dans une procédure d’application de la loi".

La société Megaspeed, basée à Singapour, a attiré l'attention du public depuis la révélation de la liaison entre son ancienne dirigeante, Alice Huang et Jensen Huang, qui a officiellement démissioné de la direction de Nvidia.

Les autorités américaines soupçonnent la femme d'affaires d'être une espionne chinoise . Pékin dément ces allégations.

Megaspeed, qui exploite des centres de données, fait l’objet d'une enquête depuis deux ans, ont indiqué cette semaine les ministères du Commerce et de la Justice

Ils ont expliqué que les enquêteurs américains, en collaboration avec les autorités singapouriennes, avaient demandé à Nvidia, partenaire de la société, de leur fournir en mai 2025 des documents relatifs aux ventes réalisées par les deux groupes. Ils ont également effectué une inspection chez Megaspeed en juin 2025 et ont interrogé Alice Huang.

Selon un un responsable du ministère du Commerce, en août 2025, Nvidia a contacté directement des agents du ministère du Commerce et a demandé à rencontrer l’un d’entre eux, affirmant que le sous-secrétaire au Commerce, Jeffrey Kessler, lui en avait donnée l'autorisation.

"Le Bis (Bureau de l’industrie et de la sécurité) applique la loi de manière rigoureuse dans tous les domaines, y compris en matière de contrebande de puces électroniques", a précisé un porte-parole du bureau du département dans un communiqué.

Megaspeed se dit prêt à se conformer à toutes les lois américaines.

Un porte-parole de Nvidia a déclaré qu’en tant qu’entreprise américaine, celle-ci consultait les responsables du département pour répondre aux questions, fournir des informations et solliciter leurs conseils et instructions.

(Karen Freifeld; Version française Rihab Latrache, édité Benoit Van Overstraeten)