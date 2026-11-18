Des élus démocrates ont ouvert une enquête visant à déterminer si le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a utilisé ses fonctions pour aider la société d'investissement Cantor Fitzgerald, contrôlée par ses fils, à éviter des pertes liées au scandale Nvidia NVDA.O , selon une lettre consultée par Reuters.

Dans cette lettre datée du 17 novembre, Jamie Raskin, Gregory Meeks et Sydney Kamlager-Dove informent Brandon Lutnick, fils d'Howard Lutnick et président de Cantor Fitzgerald, qu'ils sollicitent des informations afin de déterminer si certaines décisions du secrétaire au Commerce ont été "indûment influencées par les participations ou les intérêts commerciaux de Cantor Fitzgerald".

Le Financial Times a été le premier à faire état de cette information plus tôt dans la journée.

Les élus démocrates veulent notamment savoir si des préoccupations liées à "l'exposition financière, aux relations commerciales ou aux contrats et engagements de Cantor Fitzgerald avec des gouvernements étrangers" ont influencé le refus de Howard Lutnick d'ajouter Megaspeed à la liste noire commerciale américaine ("Entity List", ou liste d'entités) ou d'imposer une licence pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle (IA) avancées vers cette société.

Les États-Unis inscrivent sur sa liste d'entités les entreprises dont ils jugent qu'elles présentent un risque pour leur sécurité nationale ou leur politique étrangère.

Megaspeed est sous le feu des projecteurs depuis des informations selon lesquelles l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang , aurait entretenu une liaison avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed que les autorités américaines soupçonnent d'être une espionne chinoise.

Cantor Fitzgerald a rejeté les accusations figurant dans la lettre des élus démocrates, indiquant ne détenir aucune position propre significative dans le capital de Nvidia.

Dans une déclaration transmise à Reuters par courriel, la société a précisé que son exposition à Nvidia provenait principalement d'opérations de "swaps" sur actions réalisées pour le compte de clients, ajoutant qu'elle ne jouait aucun rôle dans les décisions américaines relatives aux contrôles à l'exportation ou à la liste d'entités.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré début novembre que quatre agences gouvernementales s'étaient prononcées en faveur de l'inscription de Megaspeed sur la liste noire commerciale, mais que le département du Commerce, chargé du dossier, ne l'avait pas fait.

Reuters a également rapporté que de hauts responsables de la Maison blanche avaient discuté de l'opportunité de pousser Howard Lutnick vers la sortie.

Jensen Huang, dans sa première déclaration publique depuis sa démission de Nvidia, a déclaré qu'il serait "honoré" de revenir au poste de directeur général, mais le conseil d'administration de la société a exclu cette éventualité mardi, lors de la présentation de ses résultats.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore, avec Ruchika Khanna et Jaspreet Singh, version française Benjamin Mallet)